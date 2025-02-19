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19 лютого 2025, 19:15

У Чернівцях школяр продає малюнки і передає гроші на ЗСУ

19 лютого 2025, 19:15
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фото: Національна поліція
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На Буковині 8-річний хлопчик продажем власних малюнків зібрав 30 тисяч гривень на ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Макар Двірничук зібрав 30 тисяч гривень для українських воїнів. Кошти хлопчик передав батьку однокласниці, котрий несе службу в складі батальйону поліції особливого призначення (Стрілецький) ГУНП в Чернівецькій області.

Хлопчик давно захоплюється малюванням. Від початку повномасштабного вторгнення день за днем учень створював власні малюнки та продавав їх рідним та близьким для благодійних цілей.

Раніше стало відомо, скільки дітей залишається у зоні активних бойових дій на Донеччині. Зараз там перебуває 42 285 осіб, з них 218 дітей.

Буковина Чернівці ЗСУ допомога ЗСУ школярі поліція Чернівецька область
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