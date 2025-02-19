В Черновцах школьник продает картинки и передает деньги на ВСУ
На Буковине 8-летний мальчик продажей собственных рисунков собрал 30 тысяч гривен на ВСУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.
Макар Дворничук собрал 30 тысяч гривен для украинских воинов. Деньги мальчик передал отцу одноклассницы, который несет службу в составе батальона полиции особого назначения (Стрелецкий) ГУНП в Черновицкой области.
Мальчик давно увлекается рисованием. С самого начала полномасштабного вторжения изо дня в день ученик создавал собственные рисунки и продавал их родным и близким для благотворительных целей.
Ранее стало известно, сколько детей остается в зоне активных боевых действий Донецкой области. Сейчас там находится 42285 человек, из них 218 детей.
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