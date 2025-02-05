Підлітків-наркодилерів, які хотіли підірвати чернівецьких поліцейських, взяли під варту
Суд Чернівців взяв під варту 17 та 18 річного наркодилерів, які на замовлення РФ готували терористичний акт на Буковині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.
"Шевченківський районний суд м. Чернівці задовольнив клопотання слідчого і прокурора та обрав молодикам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці запобігли теракту, організованому російськими спецслужбами на Буковині. Двоє агентів РФ віком 17 та 18 років планували підірвати наряд поліції, викликаний на місце фейкового інциденту у Вижницькому районі. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.
На Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейськихВсі новини »
04 лютого 2025, 18:05У Рівному агенти РФ готували теракт
03 лютого 2025, 21:30На Полтавщині відправили під варту вбивцю військового з ТЦК
03 лютого 2025, 19:52
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Сили оборони показали, як знищили російську гаубицю під Покровськом
05 лютого 2025, 04:10Залишили малюка в сумці на вулиці: на Київщині горе-батькам повідомили про підозру
05 лютого 2025, 03:40Житель Сумщини побив, затягнув на кладовище та зґвалтував 14-річну дівчинку
05 лютого 2025, 03:00Сховали тіло малюка в морозилці: в Одесі взяли під варту 18-річну матір та її співмешканця
05 лютого 2025, 02:22Силам оборони поставлять найзахищеніші бойові балістичні шоломи
05 лютого 2025, 02:00На Полтавщині жінка застрелила з пневматичної рушниці сусідського кота
05 лютого 2025, 01:32У Тернополі водій Opel збив на "зебрі" двох 17-річних дівчат
05 лютого 2025, 01:14На Одещині правоохоронець за 7000 доларів переправляв чоловіків до невизнаного Придністров'я
05 лютого 2025, 00:53На Прикарпатті від отруєння чадним газом загинула жінка та постраждав чоловік
05 лютого 2025, 00:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »