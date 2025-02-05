Підлітків-наркодилерів, які хотіли підірвати чернівецьких поліцейських, взяли під варту

фото: Чернівецька обласна прокуратура

Суд Чернівців взяв під варту 17 та 18 річного наркодилерів, які на замовлення РФ готували терористичний акт на Буковині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

"Шевченківський районний суд м. Чернівці задовольнив клопотання слідчого і прокурора та обрав молодикам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці запобігли теракту, організованому російськими спецслужбами на Буковині. Двоє агентів РФ віком 17 та 18 років планували підірвати наряд поліції, викликаний на місце фейкового інциденту у Вижницькому районі. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.