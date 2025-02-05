фото: Черновицкая областная прокуратура

Суд Черновцов взял под стражу 17 и 18-летнего наркодилеров, которые по заказу РФ готовили террористический акт на Буковине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

"Шевченковский районный суд г. Черновцы удовлетворил ходатайство следователя и прокурора и избрал молодчикам меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители предотвратили теракт, организованный российскими спецслужбами на Буковине. Два агента РФ в возрасте 17 и 18 лет планировали взорвать наряд полиции, вызванный на место фейкового инцидента в Вижницком районе. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.