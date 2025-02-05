Подростков-наркодилеров, которые хотели взорвать черновицких полицейских, взяли под стражу
Суд Черновцов взял под стражу 17 и 18-летнего наркодилеров, которые по заказу РФ готовили террористический акт на Буковине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.
"Шевченковский районный суд г. Черновцы удовлетворил ходатайство следователя и прокурора и избрал молодчикам меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители предотвратили теракт, организованный российскими спецслужбами на Буковине. Два агента РФ в возрасте 17 и 18 лет планировали взорвать наряд полиции, вызванный на место фейкового инцидента в Вижницком районе. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
На Буковине подростки-наркодилеры пытались взорвать полицейскихВсе новости »
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