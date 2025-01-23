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23 января 2025, 21:49

Лесовики показали развлечения медведей, которые не могут спать из-за слишком теплой зимы

23 января 2025, 21:49
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скриншот с видео
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Из-за теплой, как для этого времени года, погода медведи на Буковине отказались от зимней спячки. Они бродят по лесам в поисках пищи.

Об этом говорится в сообщении Государственного предприятия "Леса Украины", передает RegioNews.

На подкормке Путильского лесничества сняли видео, как бурый медведь играет с тюком сена и пытается вылезти на него.

Ведущий охотовед филиала "Подольский лесной офис" Руслан Рудый рассказал, что в лесу медведям хватает природных кормов, поэтому приближаться к населенным пунктам они не будут.

"Они бродят своими привычными маршрутами и не представляют угрозы для людей. Более того, при малейшем подозрении на опасность сразу убегают", — рассказал он.

По данным Лесов Украины, в прошлом году в охотничьих угодьях Буковины насчитано 35 бурых медведей. В этом году учет начнется в ближайшее время, оценя популяцию хищников в области.

Напомним, ранее также сообщалось, что третий год подряд в Киеве не фиксируется климатическая зима — погода, при которой среднесуточная температура воздуха опускается ниже 0°C и удерживается.

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