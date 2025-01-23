фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Патрульні зупинили авто Toyota Land Cruiser. Під час спілкування з водієм та поверхневого огляду автомобіля поліцейські виявили у багажнику тіло вбитої косулі, а також тепловізор, гільзи, ніж та глушник до зброї. Як виявилось, водій та пасажир, чоловіки 51 та 53 років, вполювали косулю незаконно.

Правоохоронці вилучили тіло тварини та інші речові докази.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 КК України (незаконне полювання). Встановлюється сума завданого збитку.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині призупинили полювання на диких свиней через спалах АЧС.