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15 января 2025, 02:55

Заметили с помощью дрона: на границе с Румынией в горах поймали группу мужчин

15 января 2025, 02:55
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фото: ГПСУ
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Вечером 13 января пограничники во время мониторинга госграницы с помощью дрона заметили мужчин, двигавшихся в сторону соседней Румынии

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Оператор дрона вывел на перехват пограничный наряд. Увидев охранников границы, мужчины пытались скрыться, однако им это не удалось.

Трое задержанных мужчин оказались жителями Черновицкой области. Они пытались незаконно попасть за границу, используя онлайн карты.

Относительно "путешественников" составили соответствующие админпротоколы.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники совместно со спасателями нашли трех "туристов", которые потеряли ориентировку и просили о помощи. Мужчины 7 дней бродили по заснеженному высокогорью в поисках границы.

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