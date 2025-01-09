19:36  09 січня
На Київщині врятували кота, який шість днів був зачинений у квартирі: його хазяїна затримав ТЦК
21:11  09 січня
Через прорив труби у Києві обвалилася стіна будівлі
21:49  09 січня
У Львові затримали на хабарі голову ВЛК
UA | RU
UA | RU
09 січня 2025, 20:25

Контрабандисти з Буковини, які у цистернах везли до Румунії сигарети, отримали мільйонні штрафи

09 січня 2025, 20:25
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області суд обрав покарання для трьох учасників схеми контрабанди тютюнових виробів до ЄС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

Обвинувачувані отримали штрафи на загальну суму майже 4,5 млн грн. Також суд позбавив їх права займатися перевезенням підакцизних товарів на строк від 2 до 3 років. Окрім того, у засуджених конфіскували майно, а контрафактні сигарети правоохоронці вилучили для знищення. Автоцистерни, за допомогою яких перевозили товар, передано у власність держави.

Відповідно до матеріалів справи, троє уродженців Закарпаття хотіли перевезти до Румунії контрабандні сигарети. Для цього вони спеціально облаштували сховки у бензовозах. На кордоні водії декларували, що транспортні засоби порожні, та обирали пункти пропуску без скануючих систем.

Та митники спрямували дві такі вантажівки на інший пункт пропуску, де і виявили контрабанду за допомогою сканування.

Загалом з незаконного обігу було вилучено понад 800 тис. пачок сигарет.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили та зупинили нелегальну схему контрабанди цигарок з України до Румунії, яка діяла з липня 2023 року. Ділки перевозили до Румунії великі партії тютюнових виробів без акцизних марок.

контрабанда сигарети Чернівецька область тютюн
На кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів
08 січня 2025, 07:46
Митники за допомогою рентгену викрили контрабанду більш ніж пів сотні брендових годинників
31 грудня 2024, 18:41
Житель Київщини намагався провезти в Україну партію ґаджетів Apple на 6 млн гривень
27 грудня 2024, 06:05
Всі новини »
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
У Львові затримали на хабарі голову ВЛК
09 січня 2025, 21:49
Через прорив труби у Києві обвалилася стіна будівлі
09 січня 2025, 21:11
Посадовець Міноборони закупив неякісну форму та бронежилети у фірми вихідця із РФ, — Слідство.Інфо
09 січня 2025, 20:47
Авіаудар по Запоріжжю: уточнені дані про постраждалих
09 січня 2025, 19:52
На Київщині врятували кота, який шість днів був зачинений у квартирі: його хазяїна затримав ТЦК
09 січня 2025, 19:36
Депутатка зі "Слуги народу" Кормишкіна отримала нову підозру
09 січня 2025, 19:03
Суд не став брати під варту підозрюваного в убивстві чоловіка в сумському ТЦК
09 січня 2025, 18:46
Харківська юристка заявила про напад на неї співробітника ТЦК: у поліції відреагували
09 січня 2025, 18:23
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало трубу з гарячою водою
09 січня 2025, 18:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »