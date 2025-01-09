Контрабандисти з Буковини, які у цистернах везли до Румунії сигарети, отримали мільйонні штрафи

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У Чернівецькій області суд обрав покарання для трьох учасників схеми контрабанди тютюнових виробів до ЄС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

Обвинувачувані отримали штрафи на загальну суму майже 4,5 млн грн. Також суд позбавив їх права займатися перевезенням підакцизних товарів на строк від 2 до 3 років. Окрім того, у засуджених конфіскували майно, а контрафактні сигарети правоохоронці вилучили для знищення. Автоцистерни, за допомогою яких перевозили товар, передано у власність держави.

Відповідно до матеріалів справи, троє уродженців Закарпаття хотіли перевезти до Румунії контрабандні сигарети. Для цього вони спеціально облаштували сховки у бензовозах. На кордоні водії декларували, що транспортні засоби порожні, та обирали пункти пропуску без скануючих систем.

Та митники спрямували дві такі вантажівки на інший пункт пропуску, де і виявили контрабанду за допомогою сканування.

Загалом з незаконного обігу було вилучено понад 800 тис. пачок сигарет.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили та зупинили нелегальну схему контрабанди цигарок з України до Румунії, яка діяла з липня 2023 року. Ділки перевозили до Румунії великі партії тютюнових виробів без акцизних марок.