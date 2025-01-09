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09 января 2025, 20:25

Контрабандисты из Буковины, которые в цистернах везли в Румынию сигареты, получили миллионные штрафы

09 января 2025, 20:25
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фото: прокуратура
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В Черновицкой области суд избрал наказание для трех участников схемы контрабанды табачных изделий в ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру.

Обвиняемые получили штрафы на общую сумму почти 4,5 млн. грн. Также суд лишил их права заниматься перевозкой подакцизных товаров на срок от 2 до 3 лет. которых перевозили товар, переданы в собственность государства.

Согласно материалам дела, трое уроженцев Закарпатья хотели перевезти в Румынию контрабандные сигареты. Для этого они специально обустроили тайники в бензовозах. На границе водители декларировали, что транспортные средства пустые и выбирали пункты пропуска без сканирующих систем.

Но таможенники направили два таких грузовика на другой пункт пропуска, где и обнаружили контрабанду с помощью сканирования.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 800 тыс. пачек сигарет.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и остановили нелегальную схему контрабанды сигарет из Украины в Румынию, действовавшую с июля 2023 года. Дельцы перевозили в Румынию крупные партии табачных изделий без акцизных марок.

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