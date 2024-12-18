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18 декабря 2024, 07:26

Житель Буковины выиграл в облэнерго суд из-за сломанного холодильника

18 декабря 2024, 07:26
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фото: pexels.com
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Житель Черновицкой области выиграл дело в суде против облэнерго из-за сломанной бытовой техники вследствие перепада напряжения. Компания возместит ремонт холодильника и выплатит моральную компенсацию

Соответствующее решение вынес Первомайский районный суд Черновцов, передает RegioNews.

Перепад напряжения произошел еще в конце прошлого года в селе Белая. В результате у некоторых местных жителей сломались бытовые приборы. После этого жители села подали письмо в облэнерго о возмещении, но получили отказ.

Однако летом 2024 один из жителей подал на Черновцыоблэнерго в суд и указал, что хочет получить компенсацию за ремонт холодильника, добавив накладную на сумму 1850 гривен. Кроме этого, мужчина хотел получить деньги за ремонт домашнего кинотеатра, роутера, водяного насоса, кофемашины, диодного светильника и лампы.

В итоге суд обязал Черновцыоблэнерго возместить за ремонт холодильника 1 850 гривен, поскольку мужчина смог предоставить накладную об этом и выплатить ему моральную компенсацию в размере 5 000 гривен.

Мужчина смог выиграть суд благодаря тому, что снял на телефон видео, где с помощью индикатора измеряет превышенное напряжение. Также в суде свидетельствовал староста села, который рассказал, что жители, которым проходила энергия от определенного трансформатора, пожаловались на сломанную технику.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря в Украине действуют обновленные графики отключений света.

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