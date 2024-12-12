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12 грудня 2024, 21:36

На Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто

12 грудня 2024, 21:36
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фото: поліція
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На Буковині поліцейські затримали організатора злочинної схеми, який заробили на «гуманітарних» авто майже 4 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними правоохоронці, злочинну схему заробітку організував 30-річний іноземець.

"Він відповідав за пошук авто в країнах ЄС, а також вів перемовини з власниками щодо умов продажу", - йдеться у повідомленні.

Чоловік обрав собі спільниками жінок та чоловіків старших 60 років, які мали право виїзду за кордон. Вони забирали автомобілі та транспортували їх в Україну.

"Щоб не сплачувати акцизний податок та митні платежі, автівки завозили як гуманітарну допомогу для низки фіктивних благодійних фондів, відкритих на підставних осіб. Надалі зловмисники продавали "гуманітарку" за готівку, як цивільним громадянам, так і військовим", - розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили, що за цією схемою було ввезено 21 авто. Фігуранти мали б сплатити за ці авто 3,5 млн грн митних платежів.

Організатору схеми оголосили про підозру, його взяли під варту строком на 60 діб із правом несення близько 1,8 млн грн застави.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали ділків, які заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 млн грн.

Буковина гуманітарна допомога Чернівецька область автомобілі
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