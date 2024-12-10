На Буковині знешкодили нерозірвану бойову частину ворожої ракети
Поза населеними пунктами Дністровського району вибухотехніки виявили бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вибухотехніки підготували всю необхідну техніку, а знищили його методом контрольованого підриву.
Після ретельного огляду фахівці вивезли бойову частину ракети якомога далі задля безпеки місцевих жителів та знищили її за допомогою накладного заряду вибухівки.
Опісля обстежили утворену вирву, аби впевнитись, що небезпечних частин не лишилося.
Нагадаємо, раніше у Житомирській області знайшли нерозірвану бойову частину російської ракети. Вибухотехніки знешкодили її.
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