На Вінниччині ухилянти хотіли переплисти Дністер на надувних матрацах

фото: ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох місцевих жителів, які планували перетнути державний кордон України. Для подолання Дністра "плавці" прихопили надувні матраци

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Точне місцеперебування правопорушників допоміг визначити квадрокоптер. На момент викриття чоловіки вже були готові до "запливу" через Дністер.

"Зрозумівши, що їх виявлено, порушники обрали різні тактики: один вирішив на матраці все ж таки переплисти через річку, а інший спробував повернутися в тил непоміченим. Проте їхні плани не спрацювали", ― йдеться у повідомленні.

Обох зловмисників затримали. Одного з них прикордонники зупинили попереджувальними пострілами вгору.

На порушників склали адміністративні протоколи. Тепер вони постануть перед судом.

Нагадаємо, на околиці Ужгорода прикордонники затримали групу порушників. Четверо чоловіків призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон. Їм залишилося 300 метрів до Словаччини.