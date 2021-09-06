На Буковині чоловік після ДТП впав у криницю

Фото: Нацполіція

У селі Білоусівка Дністровського району автомобіль "ВАЗ" зіштовхнувся з бетонним навісом, а його 25-річний водій впав у криницю. Чоловіка госпіталізували з травмою голови, забоями та переломами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

Так, правоохоронці приїхали на виклик про ДТП у село Білоусівка, але почули крик з криниці про допомогу.

Двоє правоохоронців за допомогою тросу оперативно витягли чоловіка, надали йому домедичну допомогу та викликали лікарів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці призначили низку експертиз для визначення остаточних причин ДТП. Попередньо, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше повідомлялось, що у Львові нетверезий водій втікаючи від патрульних протаранив службовий автомобіль. Внаслідок автопригоди постраждали двоє поліцейських.