На Буковине мужчина после ДТП упал в колодец

Фото: Нацполиция

В селе Белоусовка Днестровского района автомобиль "ВАЗ" столкнулся с бетонным навесом, а его 25-летний водитель упал в колодец. Мужчину госпитализировали с травмой головы, ушибами и переломами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Так, правоохранители приехали на вызов о ДТП в село Белоусовка, но услышали крик из колодца о помощи.

Двое правоохранителей с помощью троса оперативно вытащили мужчину, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали врачей", - говорится в сообщении.

Правоохранители назначили ряд экспертиз для определения окончательных причин ДТП. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что во Львове нетрезвый водитель убегая от патрульных протаранил служебный автомобиль. В результате ДТП пострадали двое полицейских.