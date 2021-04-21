"Укрзалізниця” поновлює курсування поїздів до Чернівецької області

Там скасували обмеження "червоної” зони карантину

Там скасували обмеження "червоної” зони карантину

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, передає RegioNews.

"Укрзалізниця” з 00:01 22 квітня 2021 року оперативно відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується "червоний” рівень епідемічної небезпеки”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом наступних поїздів:

№7/8 Київ-Чернівці-Київ;

№117/118 Київ-Чернівці-Київ;

№135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;

№357/358 Київ-Рахів-Київ.

У компанії зазначили, що продаж квитків на ці напрямки вже відкрито. Там наголошують, що будуть суворо слідкувати за дотриманням вимог карантину в поїздах та на вокзалах.

"Укрзалізниця” також звернулася до пасажирів із проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників.

Нагадаємо, у Чернівецькій області скасували "червону” зону карантину, таке рішення ухвалила на засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.