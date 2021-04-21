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21 квітня 2021, 16:16 128

В "Укрзалізниці" заявили, що розв'язали проблему з нестачею дизпалива

21 квітня 2021, 16:16 128
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Уже досягнуто згоди з постачальниками щодо відновлення постачання палива
Уже досягнуто згоди з постачальниками щодо відновлення постачання палива
Фото з відкритих джерел
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АТ "Укрзалізниця" розв'язала питання стосовно постачання дизельного пального на найближчий період.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, пише RegioNews з посиланням на прес-службу компанії.

За його словами, уже досягнуто згоди з постачальниками щодо відновлення його постачання.

"Наразі "Укрзалізниця" та постачальники пального узгоджують плани його відвантаження. Тож питання з дизпальним на найближчий час вирішено", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевняють, що "Укрзалізниця" проводить роботу щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.

"Компанія вживає заходів для безперебійного забезпечення необхідного обсягу пального на довгу перспективу", - зазначають в УЗ.

Нагадаємо, 19 квітня в "Укрзалізниці" заявили про критичну нестачу дизпалива.

Україна Укрзализныця поїзд УЗ паливо

 
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