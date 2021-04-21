В "Укрзалізниці" заявили, що розв'язали проблему з нестачею дизпалива
АТ "Укрзалізниця" розв'язала питання стосовно постачання дизельного пального на найближчий період.
Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, пише RegioNews з посиланням на прес-службу компанії.
За його словами, уже досягнуто згоди з постачальниками щодо відновлення його постачання.
"Наразі "Укрзалізниця" та постачальники пального узгоджують плани його відвантаження. Тож питання з дизпальним на найближчий час вирішено", - йдеться у повідомленні.
У компанії запевняють, що "Укрзалізниця" проводить роботу щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.
"Компанія вживає заходів для безперебійного забезпечення необхідного обсягу пального на довгу перспективу", - зазначають в УЗ.
Нагадаємо, 19 квітня в "Укрзалізниці" заявили про критичну нестачу дизпалива.