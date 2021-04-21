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21 апреля 2021, 21:59 106

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Черновицкую область

21 апреля 2021, 21:59 106
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Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего следования в Черновицкую область, поскольку в регионе фиксируется улучшение эпидемической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

"Укрзализныця" с 00:01 22 апреля 2021 года оперативно восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкую область. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется "красный" уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

В частности, восстанавливается курсирование по полноценным маршруту следующих поездов:

  • №7/8 Киев-Черновцы-Киев;
  • №117/118 Киев-Черновцы-Киев;
  • №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса;
  • №357/358 Киев-Рахов-Киев.

В компании отметили, что продажа билетов на эти направления уже открыта. Там говорят, что будут строго следить за соблюдением требований карантина в поездах и на вокзалах.

"Укрзализныця" также обратилась к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников.

Напомним, в Черновицкой области отменили "красную" зону карантина, такое решение приняла на заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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