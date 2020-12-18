В Одесі на митниці виявили незадекларовані мобільні аксесуари на понад 10 млн грн

Зараз здійснюється фіксація митного правопорушення

Зараз здійснюється фіксація митного правопорушення

Фото: Державна митна служба України

Одеська митниця спільно з управлінням власної безпеки Держмитслужби виявили незадекларовані мобільні аксесуари на суму понад 10 млн грн.

Про це зазначається на сторінці Держмитслужби в Facebook, пише RegioNews.

Як повідомив "РБК-Україна" заступник начальника Одеської митниці Держмитслужби Денис Пудрик, контейнер з товарами широкого споживання прибув в Одеський порт з Китаю на адресу київського підприємства.

За його словами, при пропуску вантажу до Київської митниці під час митного огляду робочою групою Управління власної безпеки Держмитслужби спільно з управлінням протидії митним правопорушенням Одеської митниці було виявлено незаявленное попередньої митної декларації значна кількість товарів.

"За попередньою оцінкою їх ринкова вартість сягає 10 млн грн. Зараз здійснюється фіксація митного правопорушення", - повідомив Денис Пудрик.

Митники виявили незадекларовані аксесуари для мобільних телефонів на суму понад 10 млн грн Контейнер з товарами... Posted by Державна митна служба України on Thursday, December 17, 2020

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