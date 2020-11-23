КВУ зафіксував суттєві порушення під час другого туру виборів мерів

Порушення зафіксували у Черкасах, Дніпрі, Рівному, Нікополі та Бердянську

Порушення зафіксували у Черкасах, Дніпрі, Рівному, Нікополі та Бердянську

Фото: з відкритих джерел

Під час другого туру виборів міських голів Комітет виборців України зафіксував суттєві порушення виборчого законодавства у Черкасах, Дніпрі, Рівному, Нікополі та Бердянську.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова КВУ Олексій Кошель на пресконференції в понеділок, 23 листопада.

У половині міст вибори відбулися відповідно до демократичних стандартів, тобто ми мали чесний і прозорий виборчий процес. Однак у п'яти містах з одинадцяти наші спостерігачі відзначали використання технологій, які є складовою механізмів підкупу виборців", - сказав Кошель.

Зокрема, спостерігачі зафіксували в цих містах масове фотографування виборчих бюлетенів, підвезення виборців до дільниць (у тому числі на приватних автомобілях, щоб зробити це менш помітним) і так звані "сітки" з підкупу виборців.

Зрозуміло, що там, де різниця між кандидатами є великою, невелике точкове використання технологій підкупу не стало суттєвим чинником. Але на загальному результаті ця технологія безпосередньо позначилася", - сказав Кошель.

На думку представника організації, зафіксовані порушення - це "вершина піраміди".

"Ми говоримо лише про вершину піраміди, лише про неуважних виборців і ті кабінки, де можна було простежити порушення, але переважна більшість випадків залишається в тіні. Ця технологія реально працює. Якщо наприкінці 90-х - початку 2000-х технологія підкупу давала результативність 90%, зараз вона зменшилася. Але саме фотографування, підвезення, інші форми документування волевиявлення дають можливість доводити її майже до 100%", - зазначив Кошель.

Нагадаємо, 22 листопада відбулося повторне голосування на виборах мера в 11 містах України.