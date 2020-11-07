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07 ноября 2020, 12:43 65

В Черновцах досрочно прекратили полномочия председателя городской ТИК

07 ноября 2020, 12:43 65
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Кроме головы, освободили еще двух членов комиссии
Кроме головы, освободили еще двух членов комиссии
Фото: 24 канал
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Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия председателя Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии и двух членов ТИК.

Соответствующее решение обнародовано на сайте ЦИК, пишет RegioNews.

Согласно документу, в ТИК досрочно прекращены полномочия председателя комиссии Анжелы Саинчук. Отмечается, что причина такого решения – внесение представления о замене члена избирательной комиссии партией "Батькивщина", по представлению которого было включено ее кандидатуру в состав комиссии.

Как отмечается в документе ЦИК, новым председателем Черновицкой городской ТИК стал Сергей Ключуг от партии "Батькивщина".

Также из состава ТИК досрочно исключили двух членов от "партии Черновчан"– Наталью Данькову и Алину Круглецьку. Вместо них членами ТИК стали Иван Митрик (от "Партии черновчан") и Сергей Черный "Пропозиция").

Напомним, Черновицкая городская ТИК почти две недели не может утвердить окончательные результаты местных выборов. Комиссия приняла решение о пересчете голосов на 21 избирательном участке. Сейчас ТИК проводит подсчет на 11-той по счету участке.

Черновцы выборы ТИК комиссия увольнение
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