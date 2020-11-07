В Черновцах досрочно прекратили полномочия председателя городской ТИК

Кроме головы, освободили еще двух членов комиссии

Кроме головы, освободили еще двух членов комиссии

Фото: 24 канал

Соответствующее решение обнародовано на сайте ЦИК, пишет RegioNews.

Согласно документу, в ТИК досрочно прекращены полномочия председателя комиссии Анжелы Саинчук. Отмечается, что причина такого решения – внесение представления о замене члена избирательной комиссии партией "Батькивщина", по представлению которого было включено ее кандидатуру в состав комиссии.



Как отмечается в документе ЦИК, новым председателем Черновицкой городской ТИК стал Сергей Ключуг от партии "Батькивщина".



Также из состава ТИК досрочно исключили двух членов от "партии Черновчан"– Наталью Данькову и Алину Круглецьку. Вместо них членами ТИК стали Иван Митрик (от "Партии черновчан") и Сергей Черный "Пропозиция").



Напомним, Черновицкая городская ТИК почти две недели не может утвердить окончательные результаты местных выборов. Комиссия приняла решение о пересчете голосов на 21 избирательном участке. Сейчас ТИК проводит подсчет на 11-той по счету участке.