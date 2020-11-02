На Буковине ГБР задержало главного лесовода Закарпатья Виктора Яковца

Чиновник организовал коррупционную схему на аукционе по продаже леса

Чиновник организовал коррупционную схему на аукционе по продаже леса

Фото: uzhgorod.net.ua

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола, пишет RegioNews.

Журналист отметил, что Виктор Яковец проработал на Закарпатье чуть больше месяца, а до того, с 2019 года возглавлял ГП "Хотинское лесное хозяйство" на Буковине

Новый начальник уехал на выходные в родную Черновицкую область и пообещал потенциальным клиентам, что они смогу выиграть лес на аукционе Хотинского лесного хозяйства руководителем которого был до недавнего времени. В схеме принимал участие и новый руководитель этого лесхоза, который был назначен после перевода Яковца на Закарпатье", - рассказал Глагола.

ГБР пока не комментирует эту информацию.

Напомним, на Винниччине чиновники военного лесхоза незаконно продали древесины на 260 тысяч гривен.