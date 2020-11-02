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02 ноября 2020, 10:16 95

На Буковине ГБР задержало главного лесовода Закарпатья Виктора Яковца

02 ноября 2020, 10:16 95
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Чиновник организовал коррупционную схему на аукционе по продаже леса
Фото: uzhgorod.net.ua
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Начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства задержали агенты ГБР.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола, пишет RegioNews.

Журналист отметил, что Виктор Яковец проработал на Закарпатье чуть больше месяца, а до того, с 2019 года возглавлял ГП "Хотинское лесное хозяйство" на Буковине

Новый начальник уехал на выходные в родную Черновицкую область и пообещал потенциальным клиентам, что они смогу выиграть лес на аукционе Хотинского лесного хозяйства руководителем которого был до недавнего времени. В схеме принимал участие и новый руководитель этого лесхоза, который был назначен после перевода Яковца на Закарпатье", - рассказал Глагола.

ГБР пока не комментирует эту информацию.

Напомним, на Винниччине чиновники военного лесхоза незаконно продали древесины на 260 тысяч гривен.

лес ГБР Буковина Закарпатье Хотын
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