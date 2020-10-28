На Буковині "Слуги народу" вимагатимуть перерахунку голосів

Результати паралельного підрахунку штабу не збігаються з результатами екзитполів

Результати паралельного підрахунку штабу не збігаються з результатами екзитполів

Фото: Рубрика

Партія "Слуга народу" вимагатиме перерахунку голосів на частині дільниць у Чернівцях через різницю в показниках екзитполів і паралельного підрахунку голосів.

Про це у коментарі Суспільному сказав кандидат у депутати від "Слуги народу" Олексій Волощук, інформує RegioNews.

За його словами, результати паралельного підрахунку голосів, який веде штаб, на декілька відсотків нижчі за результати, які раніше подали три різні екзитполи.

Також Волощук розповів, що зараз визначають дільниці, де могли бути фальсифікації та крадіжка голосів.



В той же час кандидат у мери Чернівців від "Слуги народу" Віталій Другановський на своїй сторінці у Facebook написав, що його "непокоїть незрозуміле зростання відсотків у двох місцевих партій - "Рідного міста" та "Народного контролю", чого не показували соціологи".

Доброго дня, друзі! Після побачених вчора даних паралельного підрахунку голосів, майже не спав... Не спалось. А зранку з... Posted by Віталій Другановський on Wednesday, October 28, 2020

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