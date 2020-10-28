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28 октября 2020, 16:35 2

На Буковине "Слуги народа" будут требовать пересчета голосов

28 октября 2020, 16:35 2
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Результаты параллельного подсчета штаба не совпадают с результатами экзит-полов
Результаты параллельного подсчета штаба не совпадают с результатами экзит-полов
Фото: Рубрика
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Партия "Слуга народа" будет требовать пересчета голосов на части участков в Черновцах из-за разницы в показателях экзит-полов и параллельного подсчета голосов.

Об этом в комментарии Суспильному сказал кандидат в депутаты от "Слуги народа" Алексей Волощук, передает RegioNews.

По его словам, результаты параллельного подсчета голосов, который ведет штаб, на несколько процентов ниже результаты, которые ранее подали три разные экзитполы.

Также Волощук рассказал, что сейчас определяют участки, где могли быть фальсификации и кража голосов.

В то же время кандидат в мэры Черновцов от "Слуги народа" Виталий Другановський на своей странице в Facebook написал, что его "беспокоит непонятный рост процентов двух местных партий - "Ридного миста" и "Народного контроля", чего не показывали социологи".

Доброго дня, друзья! После увиденных вчера данных параллельного подсчета голосов, почти не спал... Не спалось. А утром...

Posted by Виталий Другановський on Wednesday, October 28, 2020

Читайте также: Экзит-пол: В Черновцах состоится второй тур выборов мэра.

Черновцы Слуга народа голосование Другановський Виталий результат
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