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25 жовтня 2020, 19:34 11

Місцеві вибори у Броварах можуть визнати такими, що не відбулися

25 жовтня 2020, 19:34 11
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Тут порушили таємницю голосування
Фото: Facebook
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Для місцевих виборів у Броварах Київської області надрукували бюлетені, за якими легко можна встановити, хто і як проголосував.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань Павло Різаненко, передає RegioNews.

У місті Бровари вибори мера міста і депутатів Броварської міської ради, швидше за все будуть визнані такими, що не відбулися, у зв'язку з тим, що всі бюлетені були виготовлені таким чином, що можна встановити волевиявлення будь-якого проголосував (системне порушення таємниці голосування)", — зазначив Різаненко.

Він уточнив, що на кожному бюлетені та контрольному талоні до нього проставлений унікальний номер бюлетеня, за яким можна встановити, хто і як проголосував.

Блискавка! У місті Бровари вибори міського голови та депутатів Броварської міської ради найімовірніше будуть визнані...

Posted by Pavlo Rizanenko on Sunday, October 25, 2020

Нагадаємо, в Ірпені на виборчій дільниці напали на кандидата в депутати.

вибори порушення голосування Київська область Бровари бюлетень
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