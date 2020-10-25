Місцеві вибори у Броварах можуть визнати такими, що не відбулися

Тут порушили таємницю голосування

Тут порушили таємницю голосування

Фото: Facebook

Для місцевих виборів у Броварах Київської області надрукували бюлетені, за якими легко можна встановити, хто і як проголосував.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань Павло Різаненко, передає RegioNews.

У місті Бровари вибори мера міста і депутатів Броварської міської ради, швидше за все будуть визнані такими, що не відбулися, у зв'язку з тим, що всі бюлетені були виготовлені таким чином, що можна встановити волевиявлення будь-якого проголосував (системне порушення таємниці голосування)", — зазначив Різаненко.

Він уточнив, що на кожному бюлетені та контрольному талоні до нього проставлений унікальний номер бюлетеня, за яким можна встановити, хто і як проголосував.

Блискавка! У місті Бровари вибори міського голови та депутатів Броварської міської ради найімовірніше будуть визнані... Posted by Pavlo Rizanenko on Sunday, October 25, 2020

Нагадаємо, в Ірпені на виборчій дільниці напали на кандидата в депутати.