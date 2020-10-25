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25 октября 2020, 20:20 33

Экзит-полл: В Черновцах состоится второй тур выборов мэра

25 октября 2020, 20:20 33
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В него предварительно выходят представители местных партий Роман Клічук и Виталий Михайлишин
В него предварительно выходят представители местных партий Роман Клічук и Виталий Михайлишин
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Исследовательские компании объявили результаты проведенных опросов экзит-поллов на местных выборах в Черновицкой области.

Да, консалтинговая компания PG Consulting Group LLC и исследовательское агентство Info Sapiens обнародовали следующие результаты опросов, передает RegioNews.

На выборах мэра города во второй тур ориентировочно проходят лидер новой местной партии "Единственная Альтернатива", бизнесмен Роман Клічук (лидер после первого тура) и бывший секретарь городского совета Виталий Михайлишин (партия "Родной город").

Алексей Каспрук, отстраненный от исполнения обязанностей мэра города,не проходит до второго тура. Кандидат от "Слуги народа" Виталий Другановський занимает лишь четвертую строчку.

Относительно партий, которые попадают в городской совет, то это "Единственная альтернатива", "Команда Михайлишина", "Предложение", "народный контроль" и "Батькивщина". Рейтинги других партий меньше 3%.

Напомним, Местные выборы в Украине признают состоявшимися, в целом.

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