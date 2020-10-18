На Буковині 22 виборчі комісії працювали без печаток, - ОПОРА

Представники Вижницької міської ТВК звернулися до поліції

Представники Вижницької міської ТВК звернулися до поліції

Фото з відкритих джерел

9 дільничних виборчих комісій, утворених Вашківецькою ТВК та 13, які утворені Вижницькою ТВК, працювали без печаток.

Про це пише RegioNews з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Вашківецька та Вижницька міські ТВК не отримали печатки для роботи ДВК через те, що за словами керівництва цих комісій, виконавець робіт фізична особа-підприємець, після отримання попередньої оплати за свої послуги не виходив на зв’язок.

Вижницька міська виборча комісія замовила виготовлення печаток, використовуючи послуги фізичної особи - підприємця. Виконавець робіт повідомив, що хоче отримати кошти швидше, не чекаючи поки Управління держказначейства у Вижницькому районі зробить проплату.

Ми заключили договір з ФОП Стринадою для замовлення печаток ДВК, але після повної передоплати нами (тобто ТВК) коштів, він перестав виходити на зв’язок без повідомлення причини", - прокоментувала ситуацію голова Вижницької міської територіальної ТВК Тетяна Шпак.

Така ж ситуація виникла і у Вашківецької міської ТВК, яка теж скористалася послугами підприємця Тодора Стринади. За допомогою у вирішенні цього питання Вашківецька міська ТВК звернулася до голови Чернівецької обласної ТВК Миколи Каспрука, повідомила голова комісії Тетяна Аронець.

У середу я повідомив органи правопорядку про дане порушення, тобто про невиконання умов договору, зателефонувавши на лінію 102. Поліція взяла в мене свідчення, а також заяву від представників міських виборчих комісій. Вони знайшли цього ФОПа, печатки для роботи ДВК він видав", - прокоментував ситуацію голова Чернівецької обласної ТВК Микола Каспрук.

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