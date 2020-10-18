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18 октября 2020, 18:10 3

На Буковине 22 избирательные комиссии работали без печатей, - ОПОРА

18 октября 2020, 18:10 3
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Представители Вижницкой городской ТИК обратились в полицию
Представители Вижницкой городской ТИК обратились в полицию
Фото из открытых источников
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9 участковых избирательных комиссий, образованных Вашковецкой ТИК и 13, которые образованы Вижницкой ТИК, работали без печатей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

Вашковская и Вижницкая городские ТИК не получили печати для работы УИК за то, что по словам руководства этих комиссий, исполнитель работ физическое лицо-предприниматель, после получения предварительной оплаты за свои услуги не выходил на связь.

Вижницкая городская избирательная комиссия заказала изготовление печатей, используя услуги физического лица - предпринимателя. Исполнитель работ сообщил, что хочет получить деньги быстрее, не дожидаясь пока Управление госказначейства в Вижницком районе сделает проплату.

Мы заключили договор с ФЛП Стринадой для заказа печатей УИК, но после полной предоплаты нами (то есть ТИК) средств, он перестал выходить на связь без объяснения причины", - прокомментировала ситуацию председатель Вижницкой городской территориальной ТИК Татьяна Шпак.

Такая же ситуация возникла и в Вашковецкого городской ТИК, которая тоже воспользовалась услугами предпринимателя Тодора Стринады. За помощью в решении этого вопроса Вашковская городская ТИК обратилась к председателю Черновицкой областной ТИК Николая Каспрука, сообщила председатель комиссии Татьяна Аронец.

В среду я сообщил в органы правопорядка о данном нарушении, то есть о невыполнении условий договора, позвонив на линию 102. Полиция взяла у меня показания, а также заявление от представителей городских избирательных комиссий. Они нашли этого ФОПа, печати для работы УИК он выдал", - прокомментировал ситуацию председатель Черновицкой областной ТИК Николай Каспрук.

Напомним, На Буковине избили кандидата в мэры в Заставной.

Буковина нарушение Черновицкая область ТИК ОПОРА печать
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