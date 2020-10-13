У Львові напали на члена партії "Європейська солідарність"

Нападник кричав потерпілому, що "Садовий їх зробить"

Нападник кричав потерпілому, що "Садовий їх зробить"

Фото: ТСН

У Львові сьогодні було здійснено напад на члена партії “Європейська Солідарність” Олега Іваша.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України від "Європейської Солідарності”, кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка, пише RegioNews.

"Садовий і так вас зробить” прокричав невідомий та застосував до представника партії Європейська Солідарність перцевий балончик… Невідомий чоловік спровокував конфлікт, нецензурно висловлюючись щодо партійної ідеології та застосовуючи фізичну силу. Після того, як кандидат у депутати Личаківського району намагався чинити опір та відстоював свою політичну позицію, невідомий застосував до нього перцевий балончик”, – повідомив Олег Синютка.

Чоловіка та постраждалого відвезли до Личаківського райвідділу для надання пояснень.

"Садовий і так вас зробить” прокричав невідомий та застосував до представника партії Європейська Солідарність перцевий... Опубліковано Олегом Синюткою Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Сумщині побилися кандидати у депутати від "Нашого краю" і "Сили людей".