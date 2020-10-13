14:21  13 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" у жовтні призупинить роботу на два тижні
21:19  13 жовтня
Зеленський порушив карантин під час українсько-польського бізнес-форуму в Одесі
17:57  13 жовтня
На Донбасі від початку доби бойовики шість разів обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2020, 21:38 3

У Львові напали на члена партії "Європейська солідарність"

13 жовтня 2020, 21:38 3
Читайте также на русском языке
Нападник кричав потерпілому, що "Садовий їх зробить"
Нападник кричав потерпілому, що "Садовий їх зробить"
Фото: ТСН
Читайте также
на русском языке

У Львові сьогодні було здійснено напад на члена партії “Європейська Солідарність” Олега Іваша.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України від "Європейської Солідарності”, кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка, пише RegioNews.

"Садовий і так вас зробить” прокричав невідомий та застосував до представника партії Європейська Солідарність перцевий балончик… Невідомий чоловік спровокував конфлікт, нецензурно висловлюючись щодо партійної ідеології та застосовуючи фізичну силу. Після того, як кандидат у депутати Личаківського району намагався чинити опір та відстоював свою політичну позицію, невідомий застосував до нього перцевий балончик”, – повідомив Олег Синютка.

Чоловіка та постраждалого відвезли до Личаківського райвідділу для надання пояснень.

"Садовий і так вас зробить” прокричав невідомий та застосував до представника партії Європейська Солідарність перцевий...

Опубліковано Олегом Синюткою Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Сумщині побилися кандидати у депутати від "Нашого краю" і "Сили людей".

Львів Європейська солідарність Кандидат депутат напад
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Більшість фракцій парламенту розкритикувала опитування від Зеленського
13 жовтня 2020, 16:59
Голова Харківської ОДА Кучер перед виборами зробив "пробіжку на камеру"
13 жовтня 2020, 13:22
На Сумщині побилися кандидати у депутати від "Нашого краю" і "Сили людей"
12 жовтня 2020, 22:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »