В коридорах черновицкой больницы разгуливали козы
Животные свободно бегали по коридорам первого этажа медучреждения
Животные свободно бегали по коридорам первого этажа медучреждения
В больнице скорой медицинской помощи на улице Фастовский в Черновцах увидели коз.
Видеофакт опубликовали в соцсети Instagram, сообщает RegioNews.
Пользователей очень порадовало забавное видео. В комментариях люди в шутку удивлялись, почему животных пустили в больницу без масок.
Тем временем на Фастовской.... Видео от @lovenika555Опубликовано Chernivtsigram Суббота, 18 июля 2020 г.
Напомним, во время наводнения На Ивано-Франковщине затопило собачий приют .
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