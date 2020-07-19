В коридорах черновицкой больницы разгуливали козы

Животные свободно бегали по коридорам первого этажа медучреждения

Животные свободно бегали по коридорам первого этажа медучреждения

Фото: скрин видео

В больнице скорой медицинской помощи на улице Фастовский в Черновцах увидели коз.

Видеофакт опубликовали в соцсети Instagram, сообщает RegioNews.

Пользователей очень порадовало забавное видео. В комментариях люди в шутку удивлялись, почему животных пустили в больницу без масок.

Тем временем на Фастовской.... Видео от @lovenika555 Опубликовано Chernivtsigram Суббота, 18 июля 2020 г.

Напомним, во время наводнения На Ивано-Франковщине затопило собачий приют .