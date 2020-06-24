На Івано-Франківщині затопило собачий притулок

Волонтери врятували понад 300 псів, дві тварини загинули

Волонтери врятували понад 300 псів, дві тварини загинули

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook сторінку директора притулку для тварин у Калуші на Івано-Франківщині Наталії Когут.

На територію притулку повернулось 45 собак, яких, рятуючи, волонтери випустили з вольєрів. Проте їм нема де жити, тому небайдужі містяни шукають однодумців, щоби привести до ладу собаче житло.

На разі потрібні люди, щоб привезти притулок в порядок, підлатати вольери та буди! Щира подяка кожному хто був та рятував до 3 години ночі тварин!!!... Виною потопу було те, що на дамбах відкрили шлюзи, притулок за 40 хв пішов під воду! МНС-ники їхати відмовились, оскільки річку не відкачаєш і треба рятувати людей!", – повідомила Наталя Когут.

Ситуація по Калуському притулку! Вода спала , до території притулку вернулись наші сірки,їх залишилось біля 45 з... Опубліковано Natalia Kogut Середа, 24 червня 2020 р.

Як відомо, територія притулку пішла під воду вчора, 23 червня. Відео, на якому волонтери рятують собак виставили в соцмережах.

У Калуші затопило притулок для собак. Волонтери просять про допомогу У Калуші волонтери намагаються врятувати тварин. У місцевому притулку вода вже – у більшості вольєрів. Якщо вода не відступатиме, кажуть волонтери, аби вберегти тварин від загибелі, змушені будуть випустити їх. Вони просять усіх, хто має змогу, забрати тварин на перетримку, допомогти транспортом і харчами. Карта ключ до рахунку - 5169 3305 1534 9451. Опубліковано ТРК "РАІ" Вівторок, 21 травня 2019 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов і сильних дощів почалися паводки. Оголошено третій рівень небезпеки – червоний.