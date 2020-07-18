На Херсонщині запрацюють дитячі оздоровчі табори
Ймовірна дата відкриття таборів - 31 липня
Ймовірна дата відкриття таборів - 31 липня
В Херсонській області дозволять працювати дитячим оздоровчим закладам.
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
Він також повідомив, що отримав відповідь від головного санітарного лікаря Віктора Ляшка щодо відновлення роботи дитячих оздоровчих таборів на Херсонщині.
Планується, що з 31 липня діяльність таборів буде відновлено! Чекаємо відповідне рішення Уряду вже наступного тижня та готуємось приймати діток на оздоровлення!", - повідомив Гусєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в тестовому режимі дозволили работу одного дитячого табору.
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