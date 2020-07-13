Пожежу на заводі у Чернівцях локалізовано, постраждав рятувальник

Через перегрів обвалюються внутрішні конструкції будівлі

Через перегрів обвалюються внутрішні конструкції будівлі

Фото: ІА АСС

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС Чернівецької області.

Розповсюдження вогню на пожежі в Чернівцях вдалося зупинити. На місці працюють 55 чоловік особового складу ДСНС, задіяно 11 одиниць техніки.

Загрози людям не існувало, бо всередині нікого не було. Але там велика загрузка легкозаймистими матеріалами – від підлоги до стелі, на кожному поверсі. Зараз відбувається обвал конструкцій, оскільки вона сильно перегрілася. Рятувальники працюють ззовні, щоби не травмуватися, - розповів Сергій Михайлюк, начальник ГУ ДСНС України в Чернівецькій області. – Вогонь розповсюдився на частину другого поверху".

Підприємці виносять з території фабрики різні товари та вивозять їх вантажівками.

У #Чернівцях локалізовано пожежу у чотирьохповерховій виробничій будівлі О 16:31 пожежу виробничої будівлі у м. Чернівці по вул. Прутська 29 локалізовано Триває гасіння. Площа пожежі орієнтовно 2000 кв.м. До гасіння пожежі залучено 49 чол. та 16 од. техніки (в тому числі пожежний потяг), з них від ДСНС 38 чол. о/с та 11 од. техніки. Детальніше: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/111042.html Опубліковано ДСНС України Понеділок, 13 липня 2020 р.

Коментуючи масштабність пожежі Сергій Михайлюк зауважив, що люди або пізно повідомили про загоряння, або намагалися загасити вогонь власноруч:

Прибувши на місце події, ми побачили, що вогнем охоплено 2 тисячі квадратів. Це говорить про те, що або було пізнє повідомлення про загорання, або, як зазвичай, люди намагалися самостійно гасити пожежу, а коли побачили, що не справляються, викликали нас, - розповів ІА АСС Сергій Михайлюк, начальник ДСНС України в Чернівецькій області. - Величезною проблемою стало те, що тут безводний район, воду не було звідки набрати. Ми підігнали пожежний потяг, але, на жаль, через велику відстань – близько 1 км – на цій довжині втрачали тиск".

Що могло стати причиною пожежі, наразі рятувальники не можуть сказати. Це вивчатиме спеціальна лабораторія.

Офіційний коментар рятувальників щодо масштабної пожежі в Чернівцях Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Понеділок, 13 липня 2020 р.

Під час гасіння пожежі на підприємстві "Розма" постраждав рятувальник. Як повідомляє ІА АСС, пожежник перебував поруч з палаючою будівлею і коли всередині почало обвалюватися перекриття, рятувальник відходив, оступився і травмував ногу. Рятувальника забрали до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні о 13 годині дня у Чернівцях загорілася 4-поверхова будівля гумовзуттєвого комбінату "Розма".