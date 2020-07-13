Пожар на заводе в Черновцах локализован, пострадал спасатель

Через перегрев рушатся внутренние конструкции здания

Через перегрев рушатся внутренние конструкции здания

Фото: ИА АСС

Причины пожара пока неизвестны, их будет изучать специальная комиссия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС в Черновицкой области.

Распространение огня на пожаре в Черновцах удалось остановить. На месте работают 55 человек личного состава ГСЧС, задействовано 11 единиц техники.

Угрозы людям не существовало, потому что внутри никого не было. Но там большая загрузка горючими материалами – от пола до потолка, на каждом этаже. Сейчас происходит обвал конструкций, поскольку они сильно перегрелась. Спасатели работают извне, чтобы не травмироваться, - рассказал Сергей Михайлюк, начальник ГУ ДСНС Украины в Черновицкой области. – Огонь распространился на часть второго этажа".

Предприниматели выносят с территории фабрики различные товары и вывозят их грузовиками.

В #Черновцах локализован пожар в четырехэтажном производственном здании В 16:31 пожар производственного здания в г. Черновцы, вул. Прутская 29 локализован Продолжается тушение. Площадь пожара ориентировочно 2000 кв.м. К тушению пожара привлечены 49 человек. и 16 ед. техники (в том числе пожарный поезд), из них от ГСЧС 38 чел. о/с и 11 ед. техники. Подробнее: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/111042.html Опубликовано ГСЧС Украины Понедельник, 13 июля 2020 г.

Комментируя масштабность пожара Сергей Михайлюк отметил, что люди либо поздно сообщили о возгорании, или пытались потушить огонь своими руками:

Прибыв на место происшествия, мы увидели, что огнем охвачено 2 тысячи квадратов. Это говорит о том, что или было позднее сообщение о возгорании, или, как обычно, люди пытались самостоятельно тушить пожар, а когда увидели, что не справляются, вызвали нас, - рассказал ИА АСС Сергей Михайлюк, начальник ГСЧС Украины в Черновицкой области. - Огромной проблемой стало то, что здесь безводный район, воду не было откуда набрать. Мы подогнали пожарный поезд, но, к сожалению, через большое расстояние – около 1 км – на этой длине теряли давление".

Что могло стать причиной пожара, пока спасатели не могут сказать. Это будет изучать специальная лаборатория.

Официальный комментарий спасателей относительно масштабного пожара в Черновцах Опубликовано Информационное агентство "АСС" Понедельник, 13 июля 2020 г.

Во время тушения пожара на предприятии "Розма" пострадал спасатель. Как сообщает ИА АСС, пожарный находился рядом с горящей постройкой и когда внутри начало рушиться перекрытия, спасатель отходил, оступился и травмировал ногу. Спасателя забрали в больницу.

Напомним, сегодня в 13 часов дня в Черновцах загорелось 4-этажное здание резинообувного комбината "Розма".