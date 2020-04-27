Було гамірно: у Харкові мітингувальники на автомобілях вимагали відновити роботу ринків

Акція пройшла на площі Свободи в Харкові

Фото: скрін з відео

Акція пройшла на площі Свободи в Харкові

У понеділок, 27 квітня у Харкові представники малого бізнесу мітингували проти закриття ринків. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "ВІХА (Харків) БУДИНКУ".

"Автомобільні протестувальники" вимагають відкриття ринків у Харкові та області. На їхню думку, підприємці на ринках мають ті ж права, що і продуктові магазини, які зараз безперешкодно працюють. Колона з кількох десятків автомобілів проїхала від ринку "Барабашово" до будівлі ХОДА.