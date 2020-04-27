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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
27 квітня 2020, 13:08 30

Було гамірно: у Харкові мітингувальники на автомобілях вимагали відновити роботу ринків

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27 квітня 2020, 13:08 30
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Акція пройшла на площі Свободи в Харкові
Фото: скрін з відео
Акція пройшла на площі Свободи в Харкові

У понеділок, 27 квітня у Харкові представники малого бізнесу мітингували проти закриття ринків. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "ВІХА (Харків) БУДИНКУ".

"Автомобільні протестувальники" вимагають відкриття ринків у Харкові та області. На їхню думку, підприємці на ринках мають ті ж права, що і продуктові магазини, які зараз безперешкодно працюють. Колона з кількох десятків автомобілів проїхала від ринку "Барабашово" до будівлі ХОДА.

"Автопробіг за відкриття ринків у Харківській області. Колона вирушила від ринку Барабашова до будівлі ХОДА. На площі було шумно", - йдеться в повідомленні.


ринки протест авто Харьків карантин
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