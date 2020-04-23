На Буковині попередили контрабанду зброї до країн Європи
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
За даними слідства, мешканець Чернівецької області протиправно зберігав у помешканні свого знайомого військові засоби ураження. Клієнтів для збуту зброї фігурант підшукував через особисті зв’язки серед представників кримінальних кіл, у тому числі за кордоном. Зловмисник планував контрабандно переправити засоби ураження через державний кордон до однієї з європейських країн.
Торгівця зброєю затримали в одному з прикордонних районів під час спроби збуту протипіхотної міни, тротилу, шести гранат, окопних кумулятивних зарядів, фугасних снарядів, комплектуючих до кулемета Калашникова і понад тисячу набоїв до нього. Окрім того під час обшуку у затриманого вилучено речовину, схожу на канабіс.
Вилучені засоби ураження та речовини направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження за ст. 201 (контрабанда) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Перевіряється інформація щодо нелегального вивезення вилученої зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.
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