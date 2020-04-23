На Буковине предупредили контрабанду оружия в страны Европы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
По данным следствия, житель Черновицкой области противоправно хранил в доме своего знакомого военные средства поражения. Клиентов для сбыта оружия фигурант подыскивал через личные связи среди представителей криминальных кругов, в том числе за рубежом. Злоумышленник планировал контрабандно переправить средства поражения через государственную границу в одну из европейских стран.
Торговца оружием задержали в одном из пограничных районов во время попытки сбыта противопехотной мины, тротила, шесть гранат, окопных кумулятивных зарядов, фугасных снарядов, комплектующих к пулемету Калашникова и более тысячи патронов к нему. Кроме того, во время обыска у задержанного изъято вещество, похожее на каннабис.
Изъятые средства поражения и вещества направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.
Проверяется информация относительно нелегального вывоза изъятого оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.
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