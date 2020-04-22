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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 15:23 14

На Буковині 18-річна дівчина заради розваги поїла алкоголем собаку

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22 квітня 2020, 15:23 14
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Порушниця закону каже, що таким чином виконувала правила гри, суть якої полягала в тому, щоби напоїти тварину спиртним
Порушниця закону каже, що таким чином виконувала правила гри, суть якої полягала в тому, щоби напоїти тварину спиртним

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернівецької області.

Вчора, 21-го квітня, співробітники ситуаційного відділу ГУНП в Чернівецькій області помітили в одній із соцмереж відео, на якому дівчина напоює собаку спиртним.

Сьогодні поліцейські встановили та розшукали порушницю. Нею виявилася 18-річна жителька Герцаївського району. Поліцейські опитали дівчину та відібрали письмове пояснення.

Порушниця визнала свою провину й розповіла, що виконувала завдання гри, суть якої полягала в тому, щоб напоїти тварину алкоголем.

Співробітники Герцаївського відділення поліції склали на неї адміністративний протокол за жорстоке поводження з тваринами. Такі дії дівчини тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Буковина поліція тварини порушення собака алкоголь
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