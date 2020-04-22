На Буковині 18-річна дівчина заради розваги поїла алкоголем собаку

Порушниця закону каже, що таким чином виконувала правила гри, суть якої полягала в тому, щоби напоїти тварину спиртним

Порушниця закону каже, що таким чином виконувала правила гри, суть якої полягала в тому, щоби напоїти тварину спиртним

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Чернівецької області. Вчора, 21-го квітня, співробітники ситуаційного відділу ГУНП в Чернівецькій області помітили в одній із соцмереж відео, на якому дівчина напоює собаку спиртним. Сьогодні поліцейські встановили та розшукали порушницю. Нею виявилася 18-річна жителька Герцаївського району. Поліцейські опитали дівчину та відібрали письмове пояснення. Порушниця визнала свою провину й розповіла, що виконувала завдання гри, суть якої полягала в тому, щоб напоїти тварину алкоголем. Співробітники Герцаївського відділення поліції склали на неї адміністративний протокол за жорстоке поводження з тваринами. Такі дії дівчини тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Читайте також: На Рівненщині п’яний підпалив поліцейське авто, бо правоохоронці відмовилися з ним "відсвяткувати" Великдень

.