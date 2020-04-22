На Буковине 18-летняя девушка ради развлечения поила алкоголем собаку
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черновицкой области.
Вчера, 21-го апреля, сотрудники ситуационного отдела ГУНП в Черновицкой области заметили в одной из соцсетей видео, на котором девушка поит собаку спиртным.
Сегодня полицейские установили и разыскали нарушительницу. Ею оказалась 18-летняя жительница Герцаевского района. Полицейские опросили девушку и отобрали письменное объяснение.
Нарушительница признала свою вину и рассказала, что выполняла задания игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем.
Сотрудники Герцаевского отделения полиции составили на нее административный протокол за жестокое обращение с животными. Такие действия девушки тянут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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