На Буковине 18-летняя девушка ради развлечения поила алкоголем собаку

Нарушительница закона говорит, что таким образом выполняла правила игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное спиртным

Нарушительница закона говорит, что таким образом выполняла правила игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное спиртным

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черновицкой области. Вчера, 21-го апреля, сотрудники ситуационного отдела ГУНП в Черновицкой области заметили в одной из соцсетей видео, на котором девушка поит собаку спиртным. Сегодня полицейские установили и разыскали нарушительницу. Ею оказалась 18-летняя жительница Герцаевского района. Полицейские опросили девушку и отобрали письменное объяснение. Нарушительница признала свою вину и рассказала, что выполняла задания игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем. Сотрудники Герцаевского отделения полиции составили на нее административный протокол за жестокое обращение с животными. Такие действия девушки тянут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Читайте также: На Ровенщине пьяный поджег полицейское авто, потому что правоохранители отказались с ним "отпраздновать" Пасху

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