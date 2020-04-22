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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 15:23 13

На Буковине 18-летняя девушка ради развлечения поила алкоголем собаку

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22 апреля 2020, 15:23 13
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Нарушительница закона говорит, что таким образом выполняла правила игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное спиртным
Нарушительница закона говорит, что таким образом выполняла правила игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное спиртным

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черновицкой области.

Вчера, 21-го апреля, сотрудники ситуационного отдела ГУНП в Черновицкой области заметили в одной из соцсетей видео, на котором девушка поит собаку спиртным.

Сегодня полицейские установили и разыскали нарушительницу. Ею оказалась 18-летняя жительница Герцаевского района. Полицейские опросили девушку и отобрали письменное объяснение.

Нарушительница признала свою вину и рассказала, что выполняла задания игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем.

Сотрудники Герцаевского отделения полиции составили на нее административный протокол за жестокое обращение с животными. Такие действия девушки тянут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Буковина полиция животные нарушение собака алкоголь
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