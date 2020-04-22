20:54  21 квітня
Великодні служби можуть стати причиною продовження карантину
13:12  21 квітня
Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
17:56  21 квітня
Петиція за відставку Єрмака майже набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 10:37 13

Понад тисячу: кожний шостий інфікований коронавірусом - буковинець

Читайте также
на русском языке
22 квітня 2020, 10:37 13
Читайте также на русском языке
На Буковині увечері 21 квітня підтвердили 65 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб перетнула тисячну межу і становить 1053 випадки. Одужали 32 особи, померли – 20, лікуються – 1001 людина
На Буковині увечері 21 квітня підтвердили 65 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб перетнула тисячну межу і становить 1053 випадки. Одужали 32 особи, померли – 20, лікуються – 1001 людина

Про це у прямому ефірі сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

"За результатами сьогоднішніх досліджень нашого лабораторного центру було підтверджено 65 нових випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в області - 1053", - сказав Осачук.

Понад 40 буковинців у лікарнях у важкому стані через коронавірус чи підозру на нього.

Всього за даними Центру громадського здоров'я, 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Таким чином, виходчи із загальної кількості випадків по Україні та по Чернівецькій області видно, що кожний шостий інфікований - буковинець.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус Чернівці Буковина статистика хворі смерті
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: 467 нових випадків, всього хворих - 6592
22 квітня 2020, 09:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 21:48
Чік-чік – і погнали! Ми порвемо коронавірус, - олігарх Ярославський
21 квітня 2020, 17:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 21:48
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Зеленський назвав умови послаблення карантину
17 квітня 2020, 22:17
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Ірина Медушевська
Михайло Ткач
Всі блоги »
Передвиборче засівання, або Чим полтавські політики годують електорат
22 квітня 2020, 12:00
Херсонщина: скандальний Великдень Мангера
21 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »