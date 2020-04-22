Понад тисячу: кожний шостий інфікований коронавірусом - буковинець

На Буковині увечері 21 квітня підтвердили 65 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб перетнула тисячну межу і становить 1053 випадки. Одужали 32 особи, померли – 20, лікуються – 1001 людина

На Буковині увечері 21 квітня підтвердили 65 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб перетнула тисячну межу і становить 1053 випадки. Одужали 32 особи, померли – 20, лікуються – 1001 людина

Про це у прямому ефірі сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

"За результатами сьогоднішніх досліджень нашого лабораторного центру було підтверджено 65 нових випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в області - 1053", - сказав Осачук.

Понад 40 буковинців у лікарнях у важкому стані через коронавірус чи підозру на нього.

Всього за даними Центру громадського здоров'я, 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Таким чином, виходчи із загальної кількості випадків по Україні та по Чернівецькій області видно, що кожний шостий інфікований - буковинець.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)