Понад тисячу: кожний шостий інфікований коронавірусом - буковинець
Про це у прямому ефірі сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.
"За результатами сьогоднішніх досліджень нашого лабораторного центру було підтверджено 65 нових випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в області - 1053", - сказав Осачук.
Понад 40 буковинців у лікарнях у важкому стані через коронавірус чи підозру на нього.
Всього за даними Центру громадського здоров'я, 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.
Таким чином, виходчи із загальної кількості випадків по Україні та по Чернівецькій області видно, що кожний шостий інфікований - буковинець.
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