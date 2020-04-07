Коронавірус в Україні: на Буковині за день виявили 28 нових хворих, 6 – у медиків
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook.
Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 248 осіб, померлих - 6.
"У Чернівецькій області сьогодні, 6 квітня, офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих – двоє дітей віком 2 та 5 років, а також 6 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.
За словами Осадчука, у обласній клінічній лікарні помер інфікований коронавірусом 72-річний чоловік із Годилова Сторожинецького району, який тиждень лікувався вдома, перш ніж потрапив до медичного закладу.
"Недужий перебував у реанімаційному відділенні, відучора був підключений до апарату штучної вентиляції легень. 29 березня у нього лабораторно підтвердили COVID-19. Чоловік хворів на спричинену коронавірусом важку пневмонію, а також мав цукровий діабет", - уточнив він.
Як зазначив голова області, до апаратів штучної вентиляції легень в області наразі під’єднано 4 пацієнтів.
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Нагадаємо, 1 квітня у Чернівецькій області було підтверджено 39 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких є 10 лікарів, четверо з них заразилися на робочому місці.
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