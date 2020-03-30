На Буковине вторая смерть от коронавируса
Об этом сообщает Черновицкая ОГА и мэр Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews.
Сегодня утром в медицинских учреждениях Буковины находилось 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких в стабильно тяжелом состоянии.
Только что мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что в Черновцах в больнице умер мужчина с подтвержденным COVID-19. Пациенту было более 80 лет.
Таким образом, на текущий момент на Буковине в тяжелом состоянии шестеро больных. Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкий ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19.
На неинвазивной вентиляции легких в Черновицкой городской больнице №1 находится еще один больной с подозрением на COVID-19.
Одному больному, которого лечили в Глыбоцкой ЦРБ, стало лучше, его сняли с кислородной дотации.
Напомним, в Черновицкой области зарегистрировано уже 75 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели шесть человек, двое - умерли.
Однако, похоже что черновчан коронавирус все еще не пугает. Вчерашняя теплая погода способствовала шашлыкам и застольем в закрытых официально парках. Следствие - разъяснительные беседы полицейских и очередное обращение мэра и губернатора о том, что следует сидеть дома.
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