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30 марта 2020, 16:04 14

На Буковине вторая смерть от коронавируса

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30 марта 2020, 16:04 14
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Умер мужчина из Черновцов старше 80 лет. Количество тяжелых больных коронавирусом на Буковине увеличилась до шести
Умер мужчина из Черновцов старше 80 лет. Количество тяжелых больных коронавирусом на Буковине увеличилась до шести

Об этом сообщает Черновицкая ОГА и мэр Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews.

Сегодня утром в медицинских учреждениях Буковины находилось 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких в стабильно тяжелом состоянии.

Только что мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что в Черновцах в больнице умер мужчина с подтвержденным COVID-19. Пациенту было более 80 лет.

Таким образом, на текущий момент на Буковине в тяжелом состоянии шестеро больных. Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкий ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19.

На неинвазивной вентиляции легких в Черновицкой городской больнице №1 находится еще один больной с подозрением на COVID-19.

Одному больному, которого лечили в Глыбоцкой ЦРБ, стало лучше, его сняли с кислородной дотации.

Напомним, в Черновицкой области зарегистрировано уже 75 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели шесть человек, двое - умерли.

Однако, похоже что черновчан коронавирус все еще не пугает. Вчерашняя теплая погода способствовала шашлыкам и застольем в закрытых официально парках. Следствие - разъяснительные беседы полицейских и очередное обращение мэра и губернатора о том, что следует сидеть дома.


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