Двоє буковинців, хворих на коронавірус, приховали зараження: дві бригади швидких на обсервації
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор центру ЕМД Володимир Єленев.
"За останній тиждень Центр ЕМД Чернівецької області має вже два випадки коли, при виклику бригади ЕМД, приховують можливе зараження COVID-19 або контакт з потенційним зараженим.
В середньому, бригади Центру ЕМД, виїжджають на близько 300 викликів на добу. Одягнути всіх співробітників, на всі виклики, в протиепідемічні костюми нереально, оскільки це не менше 600 комплектів на добу.
У зв'язку з цим вже друга бригада ЕМД відправляється на вимушену обсервацію. В період епідемії, коли кожен медичний працівник на рахунку, це неприпустимо!", - написав директор центру ЕМД.
Володимир Єленев запропонував прирівняти приховування інформації про можливе зараження коронавірусом до умисного зараження COVID-19.
"Звертаюсь до центральної влади, та прошу Вас, шановні можновладці сприяти у прирівнянні приховування інформації про можливе зараження COVID-19, або контакт з такою особою, при виклику бригади екстреної медичної допомоги, до УМИСНОГО ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ! Ми не маємо права ризикувати нашими медиками, інакше нас не буде кому рятувати! Дякую за розуміння!", - написав медик.
За останній тиждень Центр ЕМД Чернівецької області має вже два випадки коли, при виклику бригади ЕМД, приховують можливе...Опубліковано Володимиром Єленєвим Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
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