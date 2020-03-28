За останній тиждень центр екстреної медичної допомоги в Чернівецькій області має два випадки приховування контактів з зараженим, або приїзду з-за кордону

Фото: dw.com

За останній тиждень центр екстреної медичної допомоги в Чернівецькій області має два випадки приховування контактів з зараженим, або приїзду з-за кордону

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор центру ЕМД Володимир Єленев.

"За останній тиждень Центр ЕМД Чернівецької області має вже два випадки коли, при виклику бригади ЕМД, приховують можливе зараження COVID-19 або контакт з потенційним зараженим.

В середньому, бригади Центру ЕМД, виїжджають на близько 300 викликів на добу. Одягнути всіх співробітників, на всі виклики, в протиепідемічні костюми нереально, оскільки це не менше 600 комплектів на добу.

У зв'язку з цим вже друга бригада ЕМД відправляється на вимушену обсервацію. В період епідемії, коли кожен медичний працівник на рахунку, це неприпустимо!", - написав директор центру ЕМД.

Володимир Єленев запропонував прирівняти приховування інформації про можливе зараження коронавірусом до умисного зараження COVID-19.

"Звертаюсь до центральної влади, та прошу Вас, шановні можновладці сприяти у прирівнянні приховування інформації про можливе зараження COVID-19, або контакт з такою особою, при виклику бригади екстреної медичної допомоги, до УМИСНОГО ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ! Ми не маємо права ризикувати нашими медиками, інакше нас не буде кому рятувати! Дякую за розуміння!", - написав медик.

