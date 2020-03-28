11:52  28 березня
Раді не пропонували ввести надзвичайний стан в Україні, - Разумков
13:12  28 березня
Сергія Наєва призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
13:37  28 березня
Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в російські колонії
UA | RU
UA | RU
28 березня 2020, 11:33 18

Двоє буковинців, хворих на коронавірус, приховали зараження: дві бригади швидких на обсервації

Читайте также
на русском языке
28 березня 2020, 11:33 18
Читайте также на русском языке
За останній тиждень центр екстреної медичної допомоги в Чернівецькій області має два випадки приховування контактів з зараженим, або приїзду з-за кордону
Фото: dw.com
За останній тиждень центр екстреної медичної допомоги в Чернівецькій області має два випадки приховування контактів з зараженим, або приїзду з-за кордону

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор центру ЕМД Володимир Єленев.

"За останній тиждень Центр ЕМД Чернівецької області має вже два випадки коли, при виклику бригади ЕМД, приховують можливе зараження COVID-19 або контакт з потенційним зараженим.

В середньому, бригади Центру ЕМД, виїжджають на близько 300 викликів на добу. Одягнути всіх співробітників, на всі виклики, в протиепідемічні костюми нереально, оскільки це не менше 600 комплектів на добу.

У зв'язку з цим вже друга бригада ЕМД відправляється на вимушену обсервацію. В період епідемії, коли кожен медичний працівник на рахунку, це неприпустимо!", - написав директор центру ЕМД.

Володимир Єленев запропонував прирівняти приховування інформації про можливе зараження коронавірусом до умисного зараження COVID-19.

"Звертаюсь до центральної влади, та прошу Вас, шановні можновладці сприяти у прирівнянні приховування інформації про можливе зараження COVID-19, або контакт з такою особою, при виклику бригади екстреної медичної допомоги, до УМИСНОГО ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ! Ми не маємо права ризикувати нашими медиками, інакше нас не буде кому рятувати! Дякую за розуміння!", - написав медик.

За останній тиждень Центр ЕМД Чернівецької області має вже два випадки коли, при виклику бригади ЕМД, приховують можливе...

Опубліковано Володимиром Єленєвим Пʼятниця, 27 березня 2020 р.


коронавірус Буковина швидка допомога медики
У статистиці МОЗ на ранок 28 березня відсутні 12 нових випадків коронавірусу на Буковині
28 березня 2020, 10:58
В Україні офіційно повернулися майже 110 тисяч громадян, 27 українців лікуються від COVID-19 за кордоном
28 березня 2020, 10:34
Кількість заражень коронавірусом у світі становить майже 600 тисяч
28 березня 2020, 10:13
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 березня 2020, 12:01
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
28 березня 2020, 11:53
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Як Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни
22 березня 2020, 20:01
Останні Популярні
Владислав Чечоткін
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став головний медичний чиновник
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »