За последнюю неделю центр экстренной медицинской помощи в Черновицкой области имеет два случая сокрытия контактов с зараженным или приезда из-за границы

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За последнюю неделю центр экстренной медицинской помощи в Черновицкой области имеет два случая сокрытия контактов с зараженным или приезда из-за границы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор центра ЭМП Владимир Еленев.

"За последнюю неделю Центр ЭМП Черновицкой области имеет уже два случая когда, при вызове бригады ЭМП, скрывают возможно заражение COVID-19 или контакт с потенциальным зараженным.

В среднем, бригады Центра ЭМП, выезжают на около 300 вызовов в сутки. Одеть всех сотрудников, на все вызовы, в противоэпидемические костюмы невозможно, поскольку это не менее 600 комплектов в сутки.

В связи с этим уже вторая бригада ЭМП отправляется на вынужденную обсервацию. В период эпидемии, когда каждый медицинский работник на счету, это недопустимо", - написал директор центра ЭМП.

Владимир Еленев предложил приравнять сокрытие информации о возможном заражении коронавируса к умышленному заражения COVID-19.

"Обращаюсь к центральной власти, и прошу Вас, уважаемые чиновники содействие в приравнивания сокрытие информации о возможном заражении COVID-19 или контакт с таким лицом, при вызове бригады экстренной медицинской помощи, в умышленном заражении коронавируса! Мы не имеем права рисковать нашими медиками, иначе нас не будет кому спасать! Спасибо за понимание!", - написал медик.