На Буковине зафиксировали еще 12 больных коронавирусом, один выздоровел

С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано уже 59 случаев COVID-19. Выздоровели всего пять человек, одна больная умерла

Фото: ИА АСС

С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано уже 59 случаев COVID-19. Выздоровели всего пять человек, одна больная умерла

Об этом сообщил губернатор Черновицкой области Сергей Осачук, пишет RegioNews. Всего на Буковине зафиксировано 59 случаев инфицирования коронавирусом (1 случай - летальный, 5 пациентов - выздоровели). География зафиксированных случаев: Хотинский район: Колинковцы - 15 человек (из них 3 выздоровели) Хотин - 1 человек. Кицманский район: Брусница - 8 человек (1 летальный) Лужаны - 5 человек. Сторожинецкий район: Великий Кучуров - 3 человека, Иживцы - 1 человек. Заставновский район: Заставна - 2 человека, Юрковцы- 1 человек. Глыбокский район: Глыбока - 2 человека, Каменка - 1 человек, Луковица - 1 человек, Привороки - 1 человек, Чагор - 5 человек. Новоселицкий район: Топоривцы - 1 человек (выздоровел). Вижницкий район: Вижница - 1 человек, Милиево - 1 человек, Вашковцы - 1 человек. Сокирянский район: Струмок - 1 человек. Черновцы - 8 человек (из них 1 - выздоровел). Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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