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28 марта 2020, 09:57 22

На Буковине зафиксировали еще 12 больных коронавирусом, один выздоровел

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28 марта 2020, 09:57 22
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С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано уже 59 случаев COVID-19. Выздоровели всего пять человек, одна больная умерла
Фото: ИА АСС
С начала эпидемии в Черновицкой области зарегистрировано уже 59 случаев COVID-19. Выздоровели всего пять человек, одна больная умерла

Об этом сообщил губернатор Черновицкой области Сергей Осачук, пишет RegioNews.

Всего на Буковине зафиксировано 59 случаев инфицирования коронавирусом (1 случай - летальный, 5 пациентов - выздоровели).

География зафиксированных случаев:

Хотинский район: Колинковцы - 15 человек (из них 3 выздоровели) Хотин - 1 человек.

Кицманский район: Брусница - 8 человек (1 летальный) Лужаны - 5 человек.

Сторожинецкий район: Великий Кучуров - 3 человека, Иживцы - 1 человек.

Заставновский район: Заставна - 2 человека, Юрковцы- 1 человек.

Глыбокский район: Глыбока - 2 человека, Каменка - 1 человек, Луковица - 1 человек, Привороки - 1 человек, Чагор - 5 человек.

Новоселицкий район: Топоривцы - 1 человек (выздоровел).

Вижницкий район: Вижница - 1 человек, Милиево - 1 человек, Вашковцы - 1 человек.

Сокирянский район: Струмок - 1 человек.

Черновцы - 8 человек (из них 1 - выздоровел).

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