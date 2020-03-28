На Буковине зафиксировали еще 12 больных коронавирусом, один выздоровел
Об этом сообщил губернатор Черновицкой области Сергей Осачук, пишет RegioNews.
Всего на Буковине зафиксировано 59 случаев инфицирования коронавирусом (1 случай - летальный, 5 пациентов - выздоровели).
География зафиксированных случаев:
Хотинский район: Колинковцы - 15 человек (из них 3 выздоровели) Хотин - 1 человек.
Кицманский район: Брусница - 8 человек (1 летальный) Лужаны - 5 человек.
Сторожинецкий район: Великий Кучуров - 3 человека, Иживцы - 1 человек.
Заставновский район: Заставна - 2 человека, Юрковцы- 1 человек.
Глыбокский район: Глыбока - 2 человека, Каменка - 1 человек, Луковица - 1 человек, Привороки - 1 человек, Чагор - 5 человек.
Новоселицкий район: Топоривцы - 1 человек (выздоровел).
Вижницкий район: Вижница - 1 человек, Милиево - 1 человек, Вашковцы - 1 человек.
Сокирянский район: Струмок - 1 человек.
Черновцы - 8 человек (из них 1 - выздоровел).
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