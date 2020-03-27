Больные коронавирусом буковинцы стабильны, один человек с подозрением - в тяжелом состоянии
В Черновицкой областной государственной администрации рассказали о состоянии больных коронавирус буковинцев состоянию на 13:00 27 марта
В Черновицкой областной государственной администрации рассказали о состоянии больных коронавирус буковинцев состоянию на 13:00 27 марта
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА
"Состояние больных буковинцев за сутки не ухудшилось", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Черновицкой городской больнице №1 находится тяжелый пациент с подозрением на COVID-19. Он на кислородной дотации. Результаты его анализов ожидают сегодня вечером, 27 марта.
Сегодня же из инфекционного отделения выписали двух пациентов, выздоровевших от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером.
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