27 березня правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головою Чернівецької військово-лікарської комісії Чернівецького міського військового комісаріату

27 березня правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головою Чернівецької військово-лікарської комісії Чернівецького міського військового комісаріату

Про це повідомляє Військова прокуратура Західного регіону України, пише RegioNews.

За даними слідства, хабар у розмірі 1000 доларів США призначався за визнання громадянина непридатним до проходження військової служби. Підозрювану особу затримано.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, обшуки за місцем роботи та проживання затриманої. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомлення їй про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

