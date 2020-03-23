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23 березня 2020, 13:36 1

В КПВВ "Станиця Луганська" жінка намагалася купити "пропуск" через лінію розмежування

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23 березня 2020, 13:36 1
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34-річна громадянка України 22 березня намагалася перейти контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" за хабар
Фото: Східне регіональне управління Держприкордонслужби України
34-річна громадянка України 22 березня намагалася перейти контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" за хабар

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

До КПВВ жінка прибула з тимчасово окупованої території та знала про припинення пропуску. За словами прикордонників, у неї не було жодних документів, які б підтверджували наявність критично важливих життєвих обставин для перетину лінії розмежування. Тож жінка вирішила купити пропуск за хабар у 500 гривень, але прикордонник відповів відмовою. Тоді жінка вложила у паспорт ще 200 євро із впевненістю, що така сума точно допоможе їй безперешкодно потрапити на підконтрольну територію України, але і цього разу військовослужбовець відповів відмовою.

Факт дачі неправомірної винагороди задокументували прикордонники, далі цим правопорушенням займеться поліція.

Нагадаємо, з півночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів тимчасово припинили. Раніше Росія закрила кордон з "Л/ДНР", пізніше заборону зняли.


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