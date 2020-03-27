27 марта правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды председателем Черновицкой военно-врачебной комиссии Черновицкого городского военного комиссариата

27 марта правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды председателем Черновицкой военно-врачебной комиссии Черновицкого городского военного комиссариата

Об этом сообщает Военная прокуратура Западного региона Украины, пишет RegioNews.

По данным следствия, взятку в размере 1000 долларов США предназначалась за признание гражданина непригодным к прохождению военной службы. Подозреваемое лицо задержано.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, обыски по месту работы и жительства задержанного. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении ей о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.