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27 марта 2020, 13:50 8

На взятке задержали председателя Черновицкой военно-врачебной комиссии

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27 марта 2020, 13:50 8
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27 марта правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды председателем Черновицкой военно-врачебной комиссии Черновицкого городского военного комиссариата
27 марта правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды председателем Черновицкой военно-врачебной комиссии Черновицкого городского военного комиссариата

Об этом сообщает Военная прокуратура Западного региона Украины, пишет RegioNews.

По данным следствия, взятку в размере 1000 долларов США предназначалась за признание гражданина непригодным к прохождению военной службы. Подозреваемое лицо задержано.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, обыски по месту работы и жительства задержанного. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении ей о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.


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