Одеський прокурор намагався допомогти шахраю та попався на хабарі в 25 тисяч долларів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР
Прокурор у змові з цивільною особою, яка виконувала функції посередника, отримав 25 тисяч доларів США від учасника кримінального провадження. За "винагороду" він обіцяв змінити кваліфікацію злочину за фактом шахрайства у великих розмірах, а також надалі сприяти звільненню громадянина від кримінальної відповідальності.
26 березня прокурора та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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