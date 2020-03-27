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27 березня 2020, 12:59 5

Одеський прокурор намагався допомогти шахраю та попався на хабарі в 25 тисяч долларів

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27 березня 2020, 12:59 5
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В Одеській області затримали прокурора, який одержав 25 тисяч доларів США за обіцянку змінити кваліфікацію злочину
Фото: ДБР
В Одеській області затримали прокурора, який одержав 25 тисяч доларів США за обіцянку змінити кваліфікацію злочину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР

Прокурор у змові з цивільною особою, яка виконувала функції посередника, отримав 25 тисяч доларів США від учасника кримінального провадження. За "винагороду" він обіцяв змінити кваліфікацію злочину за фактом шахрайства у великих розмірах, а також надалі сприяти звільненню громадянина від кримінальної відповідальності.

26 березня прокурора та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.


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